In Baden entsteht im Ortsteil Leesdorf nach den Melkergründen wieder ein neuer Stadtteil. Die ersten Vorboten sind da. 29 Wohnungen wurde nun an junge Mieter übergeben, die sich damit ihren Traum von den eignen vier Wänden erfüllen können. Diese unter besonderen Kriterien geförderten Einheiten stellen ein wichtiges Angebot für junge Menschen dar, die sich am sonstigen Wohnungsmarkt kaum Vergleichbares leisten könnten. Dass die Stadtverantwortlichen das Projekt als ihre Errungenschaft darstellen wollen, ist nur allzu verständlich.

Dem Projekt der Alpenland ist insgesamt ein großes Lob auszusprechen, da neben dem Jungen Wohnen künftig auch betreubares und betreutes Wohnen einhergeht. Für alle Generationen wird also gesorgt. Nur Familien müssen noch etwas länger warten, bis im Zuge des angrenzenden Alpenland-Projekts „Spitalsgärten Baden“ weitere 290 Wohnungen entstehen. Wenn alles nach Plan verläuft, bedeutet dieses ehrgeizige Wohnquartier eine große Chance für Baden, auch wenn so mancher Skeptiker erst noch davon überzeugt werden muss.