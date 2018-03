Mario Kirner hatte seit dem Ruhestand von Johann Strnad Ende 2016 interimistisch die Leitung des Servicecenters der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) in Mödling über. Jetzt wurden die personellen Weichen definitiv und neu gestellt: Kirner hat das Servicecenter in Neunkirchen übernommen, in der vorwöchigen Vorstandssitzung der NÖGKK wurde Elisabeth Gschiel (50) zur „Chefin“ in Mödling befördert.

Rückkehr in vertraute Umgebung

Für die Kottingbrunnerin bedeutet die Bestellung eine Rückkehr in vertraute Umgebung. Von 1999 bis 2016 war sie in mehreren Funktionen im Gebäude in der Josef Schleussner-Straße tätig, ihre Karriere im Rahmen der NÖGKK begann Gschiel 1989 in Baden. Zuletzt war sie als Geschäftsleiter-Stellvertreterin in Wiener Neustadt tätig. Schon in der Ära Strnad habe sie Gefallen an leitenden Funktionen mit all den Herausforderungen gefunden, merkte Gschiel an, entsprechende Dienstprüfungen hat sie absolviert.

In Mödling freue sie sich, auf „bekannte und bewährte Netzwerkpartner“ zu stoßen. Den Dienstbetrieb wolle sie „individuell anpassen und evaluieren. Immer mit dem Ziel, dass sich Mitarbeiter und Kunden wohlfühlen“, verrät Gschiel. Notwendigen Veränderungen werde sie sich nicht verschließen: „Besser kann man immer werden“. In ihrer Freizeit ist die verheiratete Mutter zweier Kinder (19, 21) oft beim Laufen anzutreffen. „Das hilft, Stress abzubauen, da kann ich entspannen“.