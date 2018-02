Liebe, Lust und Leidenschaft – das sind die Zutaten für eine Komödie der Extra-Klasse. „Bella Donna“ mit Gabriela Benesch, Erich Furrer, Christian Spatzek, Bernadette Mezgolits, Michael Rosenberg und Rafael Witak gastiert auch in Kottingbrunn – und zwar in der örtlichen Kulturwerkstatt. Termine sind Freitag, 2. März (19.30 Uhr) sowie Samstag, 3. März (ebenso 19.30 Uhr).

Haben Sie Interesse an der Komödie? Die Badener NÖN verlost zwei Mal zwei Tickets für die Premiere. So machen Sie mit: Schicken Sie eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer und dem Kennwort: „Bella Donna“ an redaktion.baden@noen.at