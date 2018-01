Am Freitag, 12. Jänner von 9 bis 16 Uhr können Interessierte im neuen NÖ Digi-Bus hautnah erleben, was die digitale Zukunft alles bringt und wie die Digitalisierung neue Chancen für unser Land unterstützt. Tags darauf macht der Bus auch in Baden Halt.

Der spielerische Zugang setzt keinerlei Vorkenntnisse zum Thema Digitalisierung voraus und nimmt jegliche Berührungsängste. Acht Stationen vermitteln den Besuchern unter anderem einen Flug über Niederösterreich mittels Virtual Reality-Brille, zeigt, wie man mit Smart Home den Alltag komfortabler gestalten kann und gibt die Möglichkeit, das 3D-Druckverfahren live zu erleben.

Die NÖ Info-Tour zur Digitalisierung wird umgesetzt durch die NÖ.Regional.GmbH im Auftrag des Landes Niederösterreich und in Kooperation mit Ecoplus und der Abteilung für Wirtschaft, Tourismus und Technologie (WST3). „Die Kottingbrunner erleben bei der zirka 30-minütigen digitalen Reise aus erster Hand, wie wir miteinander von den Chancen der Digitalisierung profitieren können“, zeigt sich VP-Bürgermeister Christian Macho gespannt auf die Veranstaltung.