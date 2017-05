In Unterwaltersdorf sorgten am 28. April „Maibaumdiebe“ für Verärgerung. Vorerst Unbekannte stahlen in der Nacht auf Freitag einen bereits geschmückten, noch am Transportwagen befindlichen Maibaum.

Dieser Maibaum der SPÖ Unterwaltersdorf soll nicht nur nicht bewacht gewesen sein, sondern noch dazu bei offenem Tor am Areal der Musikschule aufbewahrt worden sein. Passanten beobachteten einen Weigelsdorfer, als er den Transportwagen zurückbrachte und so kam man auf die Spur der möglichen Maibaumdiebe. Angeblich soll es seitens hoher Gemeindevertreter Interventionen bei den „Verdächtigen“ gegeben haben, zu einer weiteren Eskalation kam es aber nicht.

„Brauchtum ist das nicht, denn da müsste der Baum in der Nacht auf den ersten Mai gestohlen werden“, so Vizebürgermeister Johann Zeilinger von der SPÖ. Zeilinger war zwar erst sehr verstimmt, aber laut ihm sei sein Ärger schnell verflogen und die SPÖ habe sich in der Zwischenzeit einen neuen Maibaum besorgt. Der eigentliche Maibaum der Unterwaltersdorfer wurde am 30. April dann in Weigelsdorf aufgestellt.