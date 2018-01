Die Legende von den starken SPÖ-Städten in Niederösterreich sei "längst von der Realität überholt", meinte ein Lokalpolitiker am Dienstag. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die relativen ÖVP-Mehrheiten etwa in St. Pölten und Wiener Neustadt, aber auch in Krems, Amstetten oder Stockerau vom Sonntag.

Traiskirchen darf sich demnach als "städtische rote Hochburg" bei der Landtagswahl bezeichnen. Überhaupt war die SPÖ am Sonntag nur in 43 der 573 Gemeinden die stimmenstärkste Partei.