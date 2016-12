privat

Iris Hafner war fünf Jahre lang Sportmitarbeiterin der NÖN Baden und lebt seither in Berlin. Hier berichtet sie, wie sie den 19. Dezember wahrnahm.

Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist seit 33 Jahren einer mit Kitsch und Kult-Charakter, der direkt am Kurfürstendamm bei der legendären Gedächtniskirche Touristen wie Einheimische mit Glühwein, Karussellen, Los-Buden und Kunsthandwerk anlockt. Ich habe 6,5 Jahre in der Nähe gewohnt und hatte am Tag nach dem Anschlag um 8 Uhr morgens einen Termin beim Breitscheidplatz.

Es waren zwei Polizeiwagen zur Absperrung des Straßenverkehrs vor Ort. Das war´s. Medienberichterstatter, die von großartigen Fahndungsermittlungen berichtet haben, waren längst weg und ein großes Aufgebot an Ermittlern gab es nicht. Um 10 Uhr haben die Geschäfte auf dem Kurfürstendamm geöffnet und alles ging weiter wie gewohnt. Die einzige, die getrauert hat, war die Gedächtniskirche im Nebel.

Allerdings ist das keine Lethargie, sondern die Tatsache, dass die Frage nicht war ob es passiert, sondern wann es passiert. Versagt haben wiederholt Politik, Justiz und Polizei. Bereits im Oktober wurde ein 22-Jähriger Syrer festgenommen, der einen Anschlag auf den Flughafen Berlin Tegel plante. Er hat sich im Gefängnis mit seinem eigenen T-Shirt erhängt. Der Attentäter vom Breitscheidplatz wurde sechs Monate observiert. Im September wurde die Observierung abgebrochen, da es keine Hinweise auf einen möglichen Anschlag gab.

In Berlin geht man weiter auf Weihnachtsmärkte und feiert das Leben. Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hat seit 22. Dezember wieder geöffnet. Weil Berlin, Berlin ist. Eine Stadt die sagt: Jetzt erst recht!