Der Spaß stand auch diesmal an oberster Stelle. Denn zum Lachen gab es viel, wie unverkennbar an den neuen zwölf Monatsbildern für den „Zukunft Leobersdorf“-Kalender 2017 zu sehen ist. Das ganze Jahr 2016 lang hatte Profifotograf Christian Husar wieder örtliche Vereine und seine Mitglieder vor seine Linse gebracht.

„Das ist bei Auflage 2 einer Fotoserie immer ein wenig herausfordernder, als bei einer Premiere wie im letzten Jahr“, bekannte Husar bei der Vernissage der Kalenderbilder in der Raiffeisenbank. „Ich wollte die Fotos bewusst zu jenen des Vorjahres abheben“, schildert der Starfotograf, „daher habe ich heuer besonders mit mehrteiligen Bildern und Fotoeffekten gearbeitet“.

Und mit so vielen Kalender-Models wie nie zuvor. „Insgesamt waren es an die 120 Vereinsmitglieder, die jeweils bis zu zwei Stunden ihre Posen für die Fotos gemacht haben. Zum Teil bei widrigsten Wetterbedingungen – oft in glühender Hitze“. Doch das ist bei den Fotoprotagonisten längst vergessen. Ihr übergroßes Kalenderfoto wird bis Jahresanfang 2017 die Raiffeisenbank schmücken – und später wohl auch die Vereinsräumlichkeiten.