Leobersdorf

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde das Konzept für die Vermarktung von regionalen Lebensmittel aus dem Triestingtal von Landtagsabgeordneten Josef Balber, Wirtschaftskammerobmann Jarko Ribarski und ÖVP-Parteiobmann Hans Zöhling vorgestellt. Zum Eingang erklärte Balber, dass es immer wichtiger wird, die regionale Landwirtschaft zu fördern und Konsumenten und Produzenten zusammenzubringen.

Im Triestingtal gäbe es viele regionale Spezialitäten, die oft beim Konsumenten gar nicht bekannt sind. Vom Wildfleisch aus den Wäldern des oberen Tales bis zur Teichwirtschaft im Gut Dornau, vom klassischen Most bis zu den Weingärten an den Hängen des Lindenbergs. Milchwirtschaft und Fleisch direkt vom Bauern. Die Grundidee besteht darin, einen mobilen Laden zu entwickeln, durch welchen sämtliche Lebensmittel des täglichen Bedarfs aus der Region für die Region vertrieben werden können.

Wagen kann gemietet werden

Dieser Laden soll mit einer App kombiniert werden, die dem Konsumenten eine Vorbestellung ermöglicht, den aktuellen Standplatz des Ladens anzeigt und sogar über den derzeitigen aktuellen Warenbestand der jeweiligen Produkte Auskunft geben soll.

Aus Sicht der Wirtschaft soll dieser Laden auch einen Impuls für den Wirtschaftsstandort geben, betont Ribarski. Es ist geplant, dass der Laden von einem Triestingtaler Fahrzeugbauer konstruiert und gebaut werden soll. Nun soll in Kürze auch ein Verein gegründet werden, der als Träger fungieren soll.

Sowohl landwirtschaftliche Produzenten und Interessenten, die den Wagen mieten wollen, können sich direkt an den designierten Vereinsobmann Balber unter 0676 847022100 melden. Im Idealfall könne bereits in einem Jahr mit dem Verkauf begonnen werden. Der Mieter des Fahrzeugs wird in einem Hearing durch den Vereinsvorstand ausgewählt werden.