Leobersdorf

Vizebürgermeister Harald Sorger (Liste Zukunft) berichtet, dass der Lindenberg in den vergangenen Wochen immer wieder von Vandalen heimgesucht wurde: „Es gab unter anderem auch offensichtlich den Versuch, die Tür zur Hirterhütte aufzubrechen“.

Darüber hinaus erzählt auch Alt-Gemeinderat Franz Nöbel von seinen letzten Erlebnissen: „Der Dreck liegt in der ganzen Natur“. So hat Nöbel selbst die Initiative ergriffen und ist mit Säcken auf den Berg gefahren, um den Mist einzusammeln. „Da waren benutzte Kondome, Essensreste, Dosen und auch Flaschen“, so der entsetzte Naturliebhaber. Er hat die Gegenstände zum Bauhof gebracht und die Dosen in den dafür vorgesehenen Tonnen entsorgt.

Ganzen Motorblock im Weingarten gefunden

Auch Weinbauvereinsobmann Reinhard Dungel, der im Zuge der Weinlese derzeit regelmäßig den Lindenberg besucht, machte besorgniserregende Funde: „Die Mülltouristen sind derzeit das größte Problem der Winzer. Warum macht sich jemand die Mühe, fährt in die Weingärten und entsorgt dort seine alte Kleidung? Sogar einen ganzen Motorblock habe ich bereits gefunden“, so der Zeuge der in Mitleidenschaft gezogenen Weingärten. Dungel appelliert an die Zivilcourage, wenn ein Bürger Zeuge von derartigen Müllentsorgungs-Vorgängen werden sollte.

„Wichtig ist es, die Mistkerle sofort zu melden. Die Leute müssen dafür sensibilisiert werden, dass es eben kein Treffpunkt für Feste ist – und auch keine Rennstrecke. Ein schönes Erholungsgebiet wie der Lindenberg ist etwas, worauf wir stolz sein sollten“. Vizebürgermeister Sorger verrät, an wen man sich bei einer Sichtung melden kann: „Hinweise direkt an den Weinbauverein, die Betriebsleitung der Marktgemeinde, oder natürlich an die Polizei weiterleiten.“