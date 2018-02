Eine Zahl mit vier Nullen zeigt die Abrechnung nach dem Benefiz-Konzert von José Feliciano & Friends im Herbst 2017 in Leobersdorf. Konzertveranstalter Helmuth Schärf konnte nun den Erlös an die Einrichtung übergeben, die in der Mühlgasse bis zu 80 Kinder in der Woche betreut.

Schärf: „Nachdem die Künstler ohne Gage aufgetreten sind und wir Spenden von Unternehmen erhalten haben, konnten wir 20.000 Euro sammeln“. Acht Top-Künstler hatten vier Stunden lang musiziert – zusammen mit Weltstar und Wahl-Leobersdorfer José Feliciano. Für den 9-fachen Grammygewinner und dreifachen Vater war der Charity-Einsatz eine Herzensangelegenheit: „Ich bin einfach froh, dass ich Kindern helfen kann“, so Feliciano.

Regenbogental wurde unterstüzt

Auch die Marktgemeinde mit Bürgermeister Andreas Ramharter (Zukunft Leobersdorf) hat das Benefizkonzert unterstützt und etwa Sponsoren akquiriert: „Mir ist es wichtig, dass wir Einrichtungen wie das Regenbogental haben, wo wir Menschen in schweren Lebenssituationen helfen können“.

Doch der Platz für die Therapien wird eng, weshalb eine spezielle Therapie-Reithalle gebaut werden soll. Regenbogental-Vereinsobfrau Margarethe Weiss-Beck: „20.000 Euro ist ein irrer Betrag, den wir nicht erwartet haben. Unser Traum ist eine Therapiehalle, damit wir auch bei Schlechtwetter oder im Winter die Behandlungen mit den teils stark immungeschwächten Kindern aufrecht erhalten können“.