In der Vorwoche erhielt die gebürtige Kärntnerin und seit nunmehr zehn Jahren Wahl-Leobersdorferin Johanna Bukovsky für ihr zweites Kinderbuch „Der kleine Zoo-Entdecker: Großer Panda“ den Giant Panda Global Award in Berlin. Exakt 300.487 Stimmen wurden bei der Online-Wahl von Pandafans aus 127 Ländern abgegeben. In der Kategorie „Unterhaltsame Bildungsarbeit“ wurde das Kinderbuch „Der kleine Zoo-Entdecker. Großer Panda“ mit Silber ausgezeichnet.

„Wir freuen uns über die Erfolge der Bücher: Sie sind nicht nur bei uns in Österreich erhältlich, sondern auch in Zoos in Deutschland und England“, so die stolze Kinderbuch-Autorin.

Kinder können selbst kreativ werden

Die gelernte Journalistin ist seit 2009 Pressesprecherin des Tiergartens Schönbrunn. „Mein absoluter Traumberuf“, wie sie gesteht: „Ich kann mit meiner Arbeit die Menschen für die Welt der Tiere begeistern und Interesse an deren Schutz wecken“. Am Arbeitsplatz hat sie dann auch ihren Gatten, Daniel Zupanc, kennengelernt – Fotograf und Verleger der beiden Kinderbücher. Worum geht es in den Bänden von Bukovsky? „Die Buchreihe ,Der kleine Zoo-Entdecker‘ kombiniert tierisches Wissen und Rätselspaß.

Die Bücher beantworten spannende Fragen über diese faszinierenden und bedrohten Tierarten wie: Warum hat der Tiger Streifen? Warum macht der Panda einen Handstand? Wie kommt der Bambus in den Zoo? Dazu gibt es lustige Rätsel, die es zu lösen gilt, um ein wahrer Zoo-Entdecker zu werden. Die Kinder können auch selbst kreativ werden und einen kunterbunten Panda malen, ihrem Tiger bunte Streifen verpassen und eine eigene Tiger- beziehungsweise Panda-Geschichte schreiben“, fasst die Autorin ihr Werk für die Badener NÖN zusammen.