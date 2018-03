Beide Interpreten entstammen bekannten russischen Künstlerfamilien aus St. Petersburg. Vorgetragen werden Werke von Glinka, Tschaikowski, Rachmaninow, Skrjabin, Mozart, Schumann, Schubert und Ravel.

Als Appetitanregung das heutige Speiseangebot zum russischen Liederabend... | NÖN.at, privat

Um den künstlerischen Hochgenuss beim Benefizkonzert noch kulinarisch zu krönen, wird den Gästen im Rahmen des Konzert ein Buffet mit russischen Spezialitäten wie z.B. "gebeizter Zarenlachs mit Blinis und Kaviar“ oder „Kartoschka pomoskowski“ und vieles mehr, sowie diverse Getränke angeboten.

Die Einnahmen dieses Abends kommen wie immer bedürftigen Menschen in der Region Baden zugute. Karten gibt es in der Apotheke zur Weilburg, Baden, Weilburgstr. 2, 02252/48403 und an der Abendkasse um eine Spende von 15 Euro (inkl. Buffet).

Zu den Interpreten:

Evert Sooster. | NÖN.at, privat

Evert Sooster studierte sowohl Gesang als auch Schauspiel, 1990 wechselte er an die Musikhochschule nach Wien, seit fast 20 Jahren singt er als Basso Cantante (typisch für Basso cantante ist neben dem charakteristischen Basstimbre eine strahlende Höhe und eine etwas mattere tiefere Lage) an den bekanntesten Opernhäusern Europas, u.a. bei den Salzburger Festspielen und in seiner Heimat Russland. Derzeit ist der Künstler im Stadttheater Klagenfurt in der Oper „Lady Macbeth“ zu sehen und zu hören.

Lada Atlantova ausgebildet im Klavierspiel am Staatlichen Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium und im Operngesang an der russischen Gnessin-Musikakademie in Moskau, tritt seit 1997 erfolgreich auf Bühnen in Russland, Europa und den USA auf. Besonders hervorzuheben sind in ihrer Karriere als Künstlerin Opern-Rollen wie Tatjana aus "Eugen Onegin" von Tschaikowski, Toska aus "Toska " von Puccini und Rakeline aus "Die schöne Müllerin " von Paisiello. In den letzten 15 Jahren unterrichtete Frau Atlantova als Professorin und leitete einen Lehrstuhl im Bereich "Operngesang" an der Kunstakademie in Moskau. Seit 2014 lebt und arbeitet sie in Österreich und engagiert sich weiterhin als Pianistin und Pädagogin national sowie international.