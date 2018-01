Am vergangenen Mittwoch vernahm Savi Nada in der Leobersdorferstraße ein klägliches Miauen, das von einem Dach aus schwindelerregender Höhe zu kommen schien. Alsbald stellte sich heraus, dass sich in der Dachrinne ein Kätzchen verzweifelt festkrallte.

Mit Kranwagen zur Katzenrettung

Die Dame bat im Autohaus Sames sofort um Hilfe, dessen Inhaber umgehend die Feuerwehr Berndorf-Stadt verständigte. Die Florianis kamen unter der Einsatzleitung von Fahrzeugkommandant Peter Schiffner mit dem Kranwagen angefahren und holten die Katze vom Dach, die sich sogleich ohne Murren in einen Korb verfrachten ließ. Nach einer Untersuchung durch den Tierarzt wurde festgestellt, dass es sich um eine pumperlgesunde Katze handelt, die ganz bestimmt jemand vermissen wird. Der Ausreißer wurde, bis sich der Besitzer meldet, in private Pflege übergeben.

Infos gibt es unter den Telefonnummern 0664 912 65 77 oder 0664 203 87 52.