Nach knapp 28 Jahren an der Spitze der Gemeinde trat am Samstag Bürgermeister Helmut Hums (SPÖ) zurück und legte auch alle Funktionen in der Partei sowie seine Funktion als Obmann des Gemeindeverbandes für Abfallwirtschaft (GVA) sowie als Vizepräsident der NÖ Umweltverbände zurück. Die Entscheidung kam für viele überraschend. Eine interne Umfrage der SPÖ soll den Ausschlag für diesen Entschluss gegeben haben.

...nun in die Hände von Thomas Jechne. | NOEN, Thomas Lenger

„Es ist jetzt schneller gegangen, als ich geglaubt habe“, so Hums im Gespräch mit der NÖN. „Ich gehe aus Loyalität gegenüber der Sozialdemokratie“, so der scheidende Ortschef. Eine SP-interne Umfrage, laut Hums sollen 150 Mitterndorfer befragt worden sein, soll ergeben haben, dass Hums möglicherweise bei der Gemeinderatswahl 2020 nicht mehr die absolute Mehrheit erreichen werde und es besser wäre, noch vor der Gemeinderatswahl die Geschicke der Partei „in jüngere Hände“ zu legen.

„Ich weiß nicht wirklich, wie ernstzunehmend diese Umfrage ist“, so der Bürgermeister, doch laut seiner Ansicht soll die Bezirksparteiführung (Annahme Bezirksparteiobmann Andreas Kollross) sowie auch der Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar der Umfrage eine gewisse Bedeutung geschenkt haben. „Das wollte ich nicht riskieren“, so Hums, der all die Jahre mit großer Leidenschaft, Überzeugung und viel Herz Bürgermeister von Mitterndorf war.

Langzeitbürgermeister hinterlässt viele Spuren

„Wir machen routinemäßig immer wieder Umfragen und versuchen diese zu analysieren. Im Zuge des Gespräches haben wir Sachen gesehen, die man sich anschauen und seine Schlüsse daraus ziehen muss“, so der bisherige Regionalgeschäftsführer und jetzige Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Druck soll es aber seitens der Bezirkspartei auf Hums nicht gegeben haben. „Wir waren auch sehr überrascht“, so Kocevar über Hums’ Rückzug. Kocevar würdigt die Leistungen von Hums in den letzten 28 Jahren als Bürgermeister und auch, „dass für ihn das Wohl der Partei und der Gemeinde immer im Vordergrund stand.“

Auch Bezirksparteivorsitzender Andreas Kollross würdigt Hums: „Bürgermeister Helmut Hums hat 28 Jahre lang umsichtig die Geschicke der Gemeinde Mitterndorf an der Fischa geleitet. Dafür möchten wir ihm ganz herzlich danken. Die Bevölkerungsentwicklung spricht Bände über die Qualität des Bürgermeisters und seiner Initiativen, die Gemeinde stets am Puls der Zeit zu halten.“

Mitterndorf war in den letzten Jahren eine der am stärkst wachsenden Gemeinden Österreichs. „Als ich 1990 Bürgermeister wurde, hatte Mitterndorf nicht einmal 1.500 Einwohner, heute sind es mit den Zweitwohnsitzen mehr als 3.000“, so Hums. Einer der wohl größten Erfolge in der Ära Hums war die Wiedereröffnung der Volksschule. Hums gelang es, die in den 1970er Jahren stillgelegte Schule wieder zu eröffnen und sogar zu erweitern. Im kommenden Schulsemester werden dort insgesamt acht Schulklassen untergebracht sein.

„Ich möchte Helmut Hums für die gute Zusammenarbeit und sein großes Vertrauen danken“Thomas Jechne

Sein persönlicher Wunschnachfolger ist der SP-Gemeinderat und Amtsleiter Thomas Jechne. Jechne wurde noch am Samstag, also am Tag von Hums Rücktritt, in einer Sitzung des SP-Vorstandes als Bürgermeister nominiert. „Ich möchte Helmut Hums für die gute Zusammenarbeit und sein großes Vertrauen danken“, so Jechne in einer ersten Stellungnahme. „Überall, wo man in Mitterndorf hinsieht, kann man die Handschrift von Helmut Hums erkennen“, würdigt der designierte Nachfolger den scheidenden Bürgermeister.

„Helmut Hums zeigte durch sein persönliches Engagement in diesem Bereich in besonderer Weise, wie man durch Initiativen die Badener für Mülltrennung und Abfallvermeidung interessieren und sensibilisieren kann“, lobt Franz Gartner (SPÖ) als Präsident des Abfallwirtschaftsverbandes GVA den scheidenden Obmann Hums, der den GVA im Bezirk aufbaute.