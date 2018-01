„Ich habe über Kopfhörer telefoniert, als er zu mir kam und mir das Handy aus der Hand riss. Er begann zu schreien, ich habe aber nicht alles verstanden, es war eine Mischung aus Deutsch, Englisch und einer Sprache, die ich nicht kenne. Er wollte wissen, warum ich an Jesus und Maria glaube. Dann sollte ich ihm etwas nachsprechen in der unbekannten Sprache. Er hatte die ganze Zeit eine Hand in der Jacke und ich dachte, er hat vielleicht ein Messer eingesteckt. Ich habe mich gefürchtet, es war für mich ein Angriff,“ erzählt der mittlerweile 18-jährige vor Gericht.

So passiert am 19. Oktober am Mödlinger Bahnhof. Der Täter, ein somalischer Asylwerber, stand nun vor Gericht, wo über seine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher entschieden wurde.

"Ich sollte den Leuten sagen, dass sie an Allah glauben sollen"

Der Mann hat einige verschiedene Geburtsdaten und Namen genannt, vor Gericht gab es an, 21 Jahre alt zu sein und in einem Asylantenheim in der Region Baden gewohnt zu haben.

Seine Befragung durch Richter und Staatsanwalt brachte nicht viel, da er sehr unwillig auftrat und nur „von einer Schlange, die in Baden unter einem großen Felsen wohnt und sich häutet“ sprach. Schließlich erklärte er, dass er an dem Tag Schmerzen in der Brust hatte und „irgendetwas sagte mir, ich soll den Leuten sagen, dass sie an Allah glauben sollen. Ich wollte das Handy nicht behalten.“ Das Opfer bestätigte, dass er ihm das Telefon zurückgab, als „ich sagte, dass ich meinen Vater anrufen will“.

Laut Sachverständigem Manfred Walzl leidet der Mann unter einer psychischen Verhaltensstörung infolge von multiplem Suchtmittelgebrauch und er empfahl die Unterbringung. Dieser Empfehlung folgten die Schöffen und der Mann wird in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht.