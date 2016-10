Was für ein Tag für Roland Edelbacher. Das Motocross-Talent aus Schwechatbach bei Alland ließ beim „Grande Finale“ der Motocross MX2 Meisterschaft nichts mehr anbrennen und kürte sich in Kirchschlag zum Österreichischen Staatsmeister – dem jüngsten der Geschichte.

Dabei bewies der 17-Jährige KTM-Testfahrer Nervenstärke. Schon vor dem Rennen kündigte Edelbacher an: „Ich möchte die Saison mit einer Top-Platzierung, am besten einem Sieg, beenden.“ Vor dem Rennen war klar: Nur Michael Sandner konnte Edelbacher noch gefährlich werden – der Abstand betrug 26 Punkte. Doch schon im ersten Lauf machte der Schwechatbacher alles klar, holte einen Sieg in einem Herzschlagrennen. Denn erst in der letzten Runde konnte sich Edelbacher an die Spitze bringen.

Im zweiten Lauf hieß es dann: Ruhe bewahren. Das tat das Motocross-Talent auch: Edelbacher fuhr mit einem „Sicherheits-Lauf“ auf Platz vier, holte somit Rang zwei in der Tageswertung – und baute seine Meisterschaftsführung auf Sandner, der Dritter wurde, noch um einen Punkt aus. Das bedeutete für Edelbacher den Staatsmeistertitel in der MX2-Klasse. Danach war nach einer langen Saison endlich feiern angesagt.

„Es ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, ich bin überglücklich. Ich danke allen, die mich unterstützt und viel Zeit investiert haben“, jubelte der Champion.