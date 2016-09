Kurz vor 13 Uhr schlugen am Freitag Flammen aus der Küche eines Einfamilienhauses in der Elisabethstraße. Ein Mikrowellengerät hatte plötzlich Feuer gefangen. Hausbesitzerin Gerhild S. alarmierte sofort über Notruf die Feuerwehr und rannte ins Freie.

Sie lief zu ihrem Nachbarn und bat um Hilfe. Michael Autin handelte sofort, schnappte seinen Feuerlöscher und rannte in das Haus gegenüber. „Während ich in das Haus rannte, wurde ich auch mittels SMS zu dem Brandeinsatz alarmiert“, erzählt der 26-Jährige, der bei der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Weikersdorf aktiv ist.

„Die Küche war schon stark verraucht, also hielt ich den Atem an und löschte den Brand mit dem Feuerlöscher“, erzählt der Ersthelfer. Als dann seine Kollegen von den Feuerwehren Baden-Stadt und Baden-Weikersdorf an der Einsatzstelle eintrafen, mussten sie nur noch eine Nachkontrolle durchführen, ehe sie wieder einrücken konnten. „Für mich war es selbstverständlich hier sofort zu handeln“, so Michael Autin, der durch seinen raschen und mutigen Einsatz Schlimmeres verhindert hat.