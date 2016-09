Neuer Badener Bürgermeister: Entscheidung noch heute .

Die Entscheidung in der ÖVP Baden über die Nachfolge des zurückgetretenen Bürgermeisters Kurt Staska soll schon heute Abend fallen. In einer Sitzung des Stadtparteivorstandes, in der Staska selbst als VP-Obmann ebenfalls stimmberechtigt ist.