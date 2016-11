Die Kunsteisfläche der letzten Jahre ist Geschichte. Heuer soll der Josefsplatz zum „Elfendorf“ werden. Jedenfalls jeden Adventsamstag von 15 bis 17 Uhr. Dann lädt die BiondekBühne Baden dort nämlich zum vorweihnachtlichen Programm. Und Mitmachen ist dabei ausdrücklich erwünscht.

Adventmeile ab 18. November

Am 18. November startet die Badener Adventmeile mit der Eröffnung auf der Casino-Terrasse. Im benachbarten Kurpark soll besonders auf stimmungsvolle Adventlandschaft mit Christkindlpostamt und Angeboten für Kinder, wie Puppentheater oder Märchenerzähler, gesetzt werden, kündigt Bürgermeister Stefan Szirucsek an.

„Noch feierlicher als in den letzten Jahren“

Ein neues Beleuchtungskonzept soll den Hauptplatz mit Kaiser- und Rathaus heuer „noch feierlicher als in den letzten Jahren“ wirken lassen. Am Angebot soll sich nichts ändern: Punschhütten und Christbäume werden am Hauptplatz zu finden sein. Für die Dekoration der Bäume sorgen Schüler der Pfarrschule, der Volksschule Weikersdorf und der Neuen Mittelschule, die gemeinsam mit ihren Lehrern selbstgebastelte Sterne, Engel und Girlanden anbringen. „Dafür danke ich ganz besonders“, betont Szirucsek.

Weihnachtskonzert am Theaterplatz

Neu ist auch die geplante Übertragung des Weihnachtskonzertes „In dulci jubilo…!“ aus dem Stadttheater auf den Theaterplatz am 8. Dezember ab 19.30 Uhr. „Das Open-Air-Kino des Cinema Paradiso ist seit Jahren dort ein Erfolg“, begründet der Bürgermeister die Idee.

Der Josefsplatz wird an den Samstagen zum „el-fen.dorf“ der BiondekBühne. Kinder und Jugendliche sind zu gemeinsamen Theaterspielen und weihnachtlichen Präsentationen von Tanz-, Theater- und Rhythmikgruppen eingeladen, verspricht Geschäftsführer Gregor Ruttner. Ab 8. Dezember wird es am Josefsplatz auch einen Christbaumverkauf geben.

Geschäfte an Adventsonntagen geöffnet

Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt werden an den Adventsonntagen außerdem auch heuer wieder zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet sein.

Und das Familienreferat der Stadtgemeinde lädt am Nachmittag vor der Eröffnung der Adventmeile zum „Generationen-Basteln“ ein. Eltern mit ihren Kindern sowie Großeltern mit den Enkerln können am 18. November von 14.30 bis 17 Uhr in der Neuen Mittelschule, Pelzgasse 13, kostenlos Weihnachtsdekorationen und kleine Geschenke basteln. Anmeldungen an die Abteilung Familie&Generationen: familie@baden.gv.at.