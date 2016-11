Ein Bauprojekt in der Trumauerstraße, gegenüber dem Badeteich, sorgt immer wieder für Diskussionen in Oberwaltersdorf. Dort wird von einem Bauträger eine „Gartenstadt“ errichtet.

Über 400 Unterschriften gegen Erdwall

Als Lärmschutz wurde schon vor einiger Zeit ein großer Erdwall aufgeschüttet, der bei Anrainern für Kritik sorgte. Über 400 Unterschriften wurden dagegen gesammelt und auch Landeshauptmann Erwin Pröll (VP) mit dem Thema konfrontiert, der Experten des Landes damit beauftragte, nach alternativen Lösungen zu suchen.

Jetzt ist entschieden: Der Erdwall muss doch nicht abgetragen werden, wie von vielen gefordert. Das Land NÖ teilte auf NÖN-Nachfrage mit, die Zuständigkeit für den Fall liege bei der Gemeindeführung von Oberwaltersdorf. Von dort heißt es, der errichtete Lärmschutzdamm entspricht allen gesetzlichen Auflagen und erfüllt auch seinen Zweck, was auch durch Gutachten bestätigt sei.

Umbau mit hohen Kosten verbunden

Ein Umbau würde den Steuerzahlern nicht nur Unsummen kosten, sondern auch Folgekosten für Instandhaltung und Pflege in beträchtlicher Höhe verursachen. Daher folgte der Gemeinderat einstimmig einem vom geschäftsführenden Gemeinderat Gerhard Izso (ÖVP) in der letzten Sitzung eingebrachten Allparteienantrag, in dieser Angelegenheit keine weiteren Schritte zu setzen.

Dazu VP-Bürgermeisterin Natascha Matousek: „Mir ist wichtig, dass die Anrainer einen adäquaten Lärmschutz haben. Der bestehende Damm wurde aufgrund der Vorgaben der NÖ Raumordnung errichtet, ist Teil des genehmigten Gesamtprojektes und war außerdem Grundlage und Bedingung für die seitens der Gemeinde durchgeführte Umwidmung.

Ein gesetzeskonformer Umbau würde Unsummen verschlingen, die wir den Steuerzahlern nicht zumuten können. Für die Gemeinde ist die Angelegenheit hiermit im Interesse aller Betroffenen und besonders auch für die Steuerzahler erledigt. Der einstimmige Beschluss des Gemeinderats beweist auch den breiten Konsens dafür.“