Bereits vor einigen Wochen sorgte die Rodung in der Au an der Triesting in Oberwaltersdorf für erhebliche Aufregung in der Bevölkerung. Die NÖN berichtete darüber.

Diese Rodung sorgte vor allem bei Spaziergängern und Hobbysportlern, welche die Au als direktes Naherholungsgebiet nutzen, aber auch bei den Anrainern für große Verärgerung. Nach den Sturmschäden im Herbst soll die Durchforstung der Au jetzt dringend notwendig geworden sein, heißt es seitens der Gemeinde und der Grundstücksbesitzer, die für die Sicherheit verantwortlich sind.

Dabei wurde jetzt ein massives Eschentriebsterben aufgrund eines Mikropilzes festgestellt. „Viele Waldbesitzer mussten ihre Eschen bereits schlägern, weil keinerlei Aussicht darauf bestand, dass sich junge Bestände positiv weiterentwickeln. Aber auch, weil marode Exemplare durch Umstürzen und herabfallende Äste Menschenleben gefährden“, so Fontana-Betriebshofleiter Otmar Wallner als Eigentümervertreter.

„Auch viele benachbarte Bäume sind geschädigt“

„Im Zuge der Abholzung zeigten sich auch vielfach Schäden an den jeweiligen Nachbarbäumen, sodass auch diese aus dem Bestand genommen werden mussten“, bedauert Wallner. Eine Überprüfung durch die Bezirkshauptmannschaft Baden habe zudem ergeben, dass keinerlei forstrechtlicher Konflikt vorliege. Das Forstgesetz besagt nämlich, dass Kahlhiebe in einem „hiebsreifen Bestand wie in Oberwaltersdorf erst ab einer zusammenhängenden Fläche größer als 5.000 Quadratmeter einer Fällungsbewilligung bedürfen.“ Und dieser Schwellenwert werde hier nicht annähernd erreicht.

Die zuständige Forstbehörde überwacht die Wiederbewaldung der betroffenen Flächen. Sollte sie nicht durch Naturverjüngung erfolgen, wird eine künstliche Aufforstung vorgeschrieben. „Die Schlägerungen in der Au freuen uns auch nicht und begeistern niemanden, doch sie sind leider notwendig. Überalterte morsche Baumbestände stellen nicht nur ein Sicherheitsrisiko dar, sie nehmen sinnvoller Aufforstungen auch den nötigen Raum“, macht sich auch VP-Bürgermeisterin Natascha Matousek für einen gesunden Baumbestand stark.