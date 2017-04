Der pensionierte Landwirt Franz Mitter sen. wurde im Jahr 1939 in Oberwaltersdorf geboren. Schon als junger Mann wollte er es seinem Vater gleichtun und so trat er 1957 der örtlichen Feuerwehr bei. Franz Mitter war von Anfang an bei den Florianis sehr aktiv und er war sogar bis zu seinem 65. Lebensjahr auch bei der jährlichen Wettkampfgruppe dabei.

Zudem wurde Mitter bereits im Jahr 1964 zum Verwalter ernannt. Diese Funktion übte er danach sogar bis nach seinem 65. Geburtstag aus. Anlässlich seines 60-Jahr Jubiläums überreichte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Michael Sax, Jubilar Franz Mitter eine Urkunde und das Ehrenzeichen des niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes.

Gleichzeitig bedankte sich Kommandant Sax beim Ehrenoberverwalter Franz Mitter für über 40 Jahre Verwaltungsdienst.