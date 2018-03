Das anerkannte Festival „Teatro Barocco“ übersiedelt von Laxenburg und Stift Altenburg nach Baden. Das gaben Intendant Bernd R. Bienert, Andreas Gallé (Congress Casino Baden) und VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek nun bekannt.

Auf der Suche nach einer neuen Location wurde Bienert mit dem Casino Baden einig, das die perfekte Infrastruktur für das Festival bietet. Am 22. März feiert Haydns Meisterwerk „L´isola disabitata“ (die unbewohnte Insel) Premiere in Baden – als Zeitreise in die Epoche Maria Theresias. Sie gilt als seine modernste und anspruchsvollste Oper. Regisseur und Ausstatter Bienert rekonstruiert dabei in Baden erstmals die räumlich-authentische Uraufführungssituation des historischen Marionettentheaters von Esterháza. „Der historische, einstige Badener Kurhaussaal bietet uns ideale Bedingungen.“

Optimale Umsetzung von Haydns Meisteroper

Bienert präsentiert mit Dirigent Christoph U. Meier zudem einen ausgewiesenen Spezialisten für historische Aufführungspraxis. Unter der Leitung des Bayreuth-erfahrenen Dirigenten garantiere ein handverlesenes Ensemble die optimale Umsetzung von Haydns Meisteroper.

Ideal zum Festival passe Badens Beitrag in der Musikgeschichte. Zahlreiche berühmte Komponisten wie Mendelssohn-Bartholdy, Schubert, Salieri, Carl Maria von Weber und Johann Strauss Vater besuchten Baden. Nicht zu vergessen Mozart und Beethoven. Das neue Osterfestival von „Teatro Barocco“ versteht sich daher auch „als Einladung an ein kunstinteressiertes Publikum, das ein einmaliges Opernerlebnis mit den zahlreichen Kunst- und Kulturangeboten Badens verbinden möchte“, so Bienert.

Von 9. bis 16. August steht beim Festival dann die Oper „Marc’Antonio e Cleopatra“ von Johann Adolph Hasse auf dem Spielplan im Casino.

VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek ist überzeugt, „dass diese authentische und professionell umgesetzte Produktion das Programm unserer Kulturhauptstadt Baden ideal ergänzt. Ich bin sicher, dass sich dieses Erlebnis viele Opernkenner nicht entgehen lassen werden.“