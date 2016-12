PfaffstÃ¤tten

Die niedrige Unterführung der Wiener Hochquellen-Wasserleitung in der Einöde Pfaffstätten ist schon mehreren Fahrzeuglenkern zum Verhängnis geworden. Zahlreiche Spuren auf dem Gemäuer.

Klein-LKW steckte in Unterführung fest .

Ein Klein-Lkw ist am Montag in einer Unterführung der Wiener Hochquellenwasserleitung in Pfaffstätten (Bezirk Baden) festgesteckt. Der Lenker hatte offenbar die Höhe des ausgeliehenen Fahrzeuges unterschätzt und war mit der rechten oberen Seite des Kofferaufbaus frontal gegen den Steinbogen geprallt, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando.

Durch die Wucht des Anpralls riss der Aufbau auf, der Klein-Lkw blieb in der Unterführung in der Einödstraße stecken. Die Einsatzkräfte zogen das Fahrzeug mittels Seilwinde rückwärts heraus. Die niedrige Unterführung sei schon mehreren Lenkern zum Verhängnis geworden, hieß es in der Aussendung.