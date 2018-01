Vor diesem Programmpunkt wurde jedoch – neben musikalischen Darbietungen von den Kindern der dritten Volksschulklasse mit Lehrerin Karin Zeiler sowie der Jüngbläsergruppe „Music Grapes“ – auch auf das zu Ende gegangene Jahr zurückgeschaut.

Bürgermeister Christoph Kainz (ÖVP) erwähnte erledigte Projekte, blickte aber auch auf zukünftige und kam etwa auf das Generationenhaus zu sprechen, in welchem schon bald ja bis zu vier Generationen unter einem Dach leben sollen. Auch wolle man die Aktion des Innenministeriums „Gemeinsam.sicher“ weiter forcieren, so Kainz in seinen Worten.

Grußworte überbrachte Traiskirchens Vizebürgermeister Franz Gartner, der sich nach vielen Jahren aus dem Niederösterreichischen Landtag verabschiedet, wo er zuletzt ja Mitglied des Landtagspräsidiums war. Er dankte den Pfaffstättner Kollegen für die gute Zusammenarbeit und rief dazu auf, jenen Hilfe zu geben, die sie benötigen. Baden sei ein „Herzeigebezirk“ in NÖ, und das in vielen Bereichen, so der SPÖ-Politiker.

Ehrungen als Highlight

Als Höhepunkt nahmen Bürgermeister Christoph Kainz und Vizebürgermeisterin Johanna Stadlmann (beide ÖVP) schließlich Ehrungen vor. Alexander Wolf erhielt das Silberne Ehrenzeichen, Thomas Grüsser, Helmut Reisch und Pater Pio Suchentrunk die Goldene Verdienstmedaille, Claudia Hummel, Isolde Lorenz, Adolfine Ludwig und Peter Lorenz erhielten die Silberne Verdienstmedaille.

Dank und Anerkennung wurde Martina Reitmair-Rieser, Rupert Woeginger, Regina Arnet, Christine Brenner, Maria Hösl und Christine Wiesmann ausgesprochen. Für besondere sportliche Leistungen wurden Petra Knollmüller, Ivonne Tolic, Katharina Wurzer (alle Handball) und Franz Gschiegl (Marathon) vor den Vorhang gebeten und geehrt.

Mehr dazu