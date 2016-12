Wie in der NÖN in der Ausgabe der 47. Kalenderwoche berichtet, plante die Opposition geschlossen den Rücktritt von ihren Mandaten, um damit Neuwahlen zu erreichen. Grund dafür sind Streitigkeiten wegen der Neugestaltung des Ortszentrums und einer damit verbundenen Volksbefragung, die jedoch – so die Oppositionsparteien – von Bürgermeister Franz Schneider (Liste Schneider) torpediert worden sei.

Tatsächlich legten am 24. November die Mandatare von SPÖ, ÖVP und FPÖ ihre Mandate geschlossen zurück. Doch eine Woche später, am 1. Dezember, erklärte SP-Gemeinderat und Fraktionschef Franz Meixner den Rücktritt für alle sechs Mandatare der SPÖ für nichtig. Aber nur einen Tag später, widerrief SP-Schriftführer Max Brandstätter neuerlich, um damit den Rücktritt doch wieder für gültig zu erklären...

ÖVP soll in kommenden Tagen entscheiden

Meixner dazu: „Die gesamte Opposition war sich einig, durch ihre Mandatsrücklegung Neuwahlen herbeizuführen. Plötzlich wurde aber seitens der ÖVP über die Nachbesetzung der vier VP-Mandate laut nachgedacht, was aber die Neuwahlen verhindert hätte.“ Die ÖVP werde sich, so Meixner, erst in den kommenden Tagen über die Frage der Neuwahl endgültig entscheiden.

„Diese Meinungsverschiedenheiten bei der ÖVP haben uns dazu gezwungen, unsere Mandatsrücklegung erneut einzubringen. Damit gewinnen wir einen Handlungsspielraum von einer Woche, um auf diese Entscheidung zu reagieren.“ SP-Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Karin Scheele sowie Franz Meixner stellen jedoch unisono klar: „Alle sechs Mandate der SPÖ sind zurückgelegt. Die gesamte SPÖ-Liste steht nach wie vor zu diesem Schritt.“

"Zwei Wochen, um neue Gemeinderäte zu nennen"

Ortschef Franz Schneider: „ Neuwahl nur dann, wenn nicht nachbesetzt wird.“ | privat

Bürgermeister Franz Schneider kommentiert die Sachlage so: „Die Opposition hat ihre Mandate zurückgelegt und hat jetzt zwei Wochen Zeit, um neue Gemeinderäte zu nennen. Sollten die Parteien das nicht tun, muss ich als Bürgermeister die weiteren Personen auf der Kandidatenliste der wahlwerbenden Parteien fragen, ob sie ein Mandat annehmen wollen. Wenn drei Personen dies tun, so gibt es keine Neuwahlen und wir können mit 18 Gemeinderäten bis zur nächsten Wahl weiterarbeiten.“ Sollte allerdings niemand nachrücken, so gibt es im Frühling Neuwahlen.

Den Grund des Zögerns seiner Fraktion erklärt der stellvertretende VP-Parteiobmann Herbert Wöhrer so: „Eine gerechtfertigte Volksbefragung mit juristischen Mitteln zeitlich abzuwürgen mag rechtlich zulässig sein, politisch aber keineswegs. Persönliche Konsequenzen, wie die Rücklegung des Mandats, sind da eine Frage des Rückgrats und der Glaubwürdigkeit. Andererseits müssen Mehrheitsentscheidungen innerhalb einer Fraktion auch akzeptiert werden. Die diesbezügliche Entscheidung, ob es nun zu Neuwahlen kommt oder nicht und wer gegebenenfalls die vier frei gewordenen VP-Mandate einnimmt, wird jedenfalls in Kürze fallen.“

Und der ÖVP-Bezirksobmann Christoph Kainz ergänzt: „Wir werden intensiv darüber beraten und dann entscheiden, ob die ÖVP innerhalb der Frist nachbesetzt oder verzichtet.“