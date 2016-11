Am 26. und 27. November 2016 fand in und vor der Alten Spinnerei ein Weihnachtsmarkt statt. 32 Stände sorgten für ein vielfältiges Angebot an Holzschnitzereien, Imkereiprodukten, Tonwaren, Weihnachtsdemo und kulinarischen Schmankerln. In der Spinnerei sorgten die Musikschüler der Musikschule Pottendorf für die musikalische Unterhaltung.

Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt von Bürgermeister Ing. Thomas Sabbata-Valteiner. WeihDer Weihnachtsmarkt wurde von der Bevölkerung sehr gut angenommen und viele kamen an dem Wochenende in und vor die Alte Spinnerei.