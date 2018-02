Dem gebürtigen Pottensteiner Komponisten Günther Fiala dürfte mit seinem Musical „V for Victory“ der Durchbruch gelungen sein. Das Musical wird im kommenden März in London im „Stockwell Playhouse“ konzertant präsentiert und auch eine „echte“ Produktion mit Bühnenbild und Kostümen befindet sich in Planung.

Günther Fiala schrieb zusammen mit dem Belgier Dries Janssens und Anthony Orme aus England das Musical in den vergangenen zweieinhalb Jahren, welches den Widerstand der Insel Jersey während des Zweiten Weltkriegs zum Thema hat.

„Crowdfunding“ soll bei Produktion helfen

Zur Verwirklichung der Musicalproduktion wurde von den Autoren eine sogenannte „Crowdfunding-Kampagne“ gestartet. Mit umgerechnet nur rund 1.130 Euro können unter anderem die Schauspieler bezahlt und Werbung gemacht werden und mit bereits sechs Euro können der Pottensteiner Komponist und sein Team unterstützt werden, das neue Musical auf die Bühne zu bringen.

Günther Fiala ist im Triestingtal kein Unbekannter. In seinem Heimatort Pottenstein gründete er eine Jugendtheatergruppe, die er von 1996 bis 2011 auch leitete. Er studierte das Unterrichtsfach Musikerziehung an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und absolvierte das Lehramtsstudium für Deutsch an der Wiener Universität. Fiala ist Autor und Komponist zahlreicher Musicals für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Bereits im vergangenen Jahr war sein Song „Progress“ eine von fünf ausgewählten Kompositionen des Kompositionswettbewerbs beim „Murau international Music Festival“.

Seit über fünf Jahren lebt und arbeitet der Komponist Günther Fiala in Krems an der Donau.