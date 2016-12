Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) will weltweit fünf sogenannte „Capacity Building Centers“ einrichten. Auf jedem Kontinent soll ein solches Kompetenzzentrum entstehen. Dort sollen wichtige Entscheidungsträger aus Militär, Einsatzorganisationen oder der zuständigen Ministerien des jeweiligen Kontinentes ausgebildet werden. In Europa wird dieser Stützpunkt in der Zivilschutzschule bei der Sicherheitsakademie in Traiskirchen untergebracht.

„Unsere Aufgabe wird es sein, Polizisten zu Experten, die zumeist als erste am Unglücksort eintreffen, auszubilden. Diese werden aus ganz Europa nach Traiskirchen kommen um sich hier fortzubilden“, so der Leiter der Zivilschutzschule Günter Timal, der bereits bei der Nuklearkatastrophe 2011 in Fukushima in Japan im Einsatz war und gemeinsam mit Stefan Schönhacker zu den anerkanntesten Strahlenschutz-Experten der Welt zählt.

Die Vernetzung mit den internationalen Kompetenzzentren wird auch den Standort Traiskirchen aufwerten. „Wir sind damit immer auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse. Und es ist auch gut für unser Image, wenn künftig die Ausbildungsrichtlinien für italienische Carabinieri, französische Gendarmen und britische Bobbys aus Traiskirchen kommen“, so Schönhacker.