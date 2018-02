Für Aufregung unter den Anrainern und bei Grüne-Gemeinderätin Maria Theresia Melchior sorgte die Rodung einer Grünfläche bei der Schlossparkstraße.

Dort wurde Ende Jänner damit begonnen, eine Grünfläche neben der neuen Schlossparksiedlung zu roden. Bei dem Grundstück handelt es sich um ein Privatgrundstück, auf welchem beim letzten großen Sturm im Herbst ein Baum auf das Dach eines angrenzenden Wohnhauses gestürzt war. Dieser Vorfall, bei dem damals großer Schaden entstand, sei auch, laut des für die Pflege verantwortlichen Grundstückspächters, der „ELK Fertighaus GmbH“, der Grund für die Rodung.

„Auf Ersuchen der Anrainer der Schlossparkstraße sowie nach schriftlicher Aufforderung der Stadtgemeinde wurde in Abstimmung mit der Bezirksverwaltungsbehörde Baden sowie dem Verpächter das Fällen der Bäume entlang der Grenze zu den bebauten Grundstücken veranlasst“, so die Stellungnahme des Grundstückspächters.

Nach Sturmschäden sei „Gefahr in Verzug“

Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ), der bereits von einigen Anrainern kontaktiert wurde, ging dem Vorfall nach. „Es handelt sich um ein Privatgrundstück, das nicht als Wald gewidmet ist. Die Bäume mussten wegen Gefahr im Verzug gefällt werden und das wurde auch mit der Forstbehörde so abgesprochen“, so Kocevar.

Die Siedlungsanrainer sehen die Rodung trotzdem gespalten. Während die einen froh darüber sind, da aus ihrer Sicht Gefahr von den Bäumen ausging, ärgern sich die anderen über die Rodung und befürchten dadurch eine Erhöhung des Straßenlärms. Gegen die, aus ihrer Sicht „übertriebene“ Rodung, spricht sich auch Gemeinderätin Maria Theresia Melchior aus.

„Ich finde es verantwortungslos, wie man in der heutigen Zeit mit Natur und Umweltschutz im Sinne von Menschenschutz umgeht. Alles, was wir jetzt der Natur antun, fällt in kurzer Zeit auf uns zurück“, so Melchior bei einem Lokalaugenschein. „Selbstverständlich wird die Fläche, wie auch im Forstgesetz vorgesehen, durch Naturverjüngung wiederbewaldet“, heißt es auf Nachfrage der NÖN Baden seitens des Grundstückspächters.