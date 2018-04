Nach dem Wechsel von Mario Gruber ins steirische Thermen- und Vulkanland steht nun sein Nachfolger als Geschäftsführer der Wienerwald Tourismus GmbH fest: Der international erfahrene Tourismus-Fachmann Christoph Vielhaber (47).

Der Klosterneuburger hat sich unter anderem als Projektkoordinator der Niederösterreichischen Landesausstellung 2015 im Mostviertel und als organisatorischer Wegbereiter für die kommende Landesausstellung für 2019 in Wiener Neustadt einen Namen gemacht. Darüber hinaus war er bei einem namhaften international agierenden Touristikkonzern als Bereichsleiter für Strategie- und Produktentwicklung für Zentralosteuropa zuständig und zuvor in diesem Konzern in der Geschäftsleitung in Ungarn erfolgreich.

„Zusammenarbeit in der Region, über den Tellerrand hinausschauen und über die eigenen Interessen hinweg arbeiten“, nennt Vielhaber als wichtigste „Grundlagen für eine nachhaltige Positionierung der Destination Wienerwald“, die auch in der Tourismusstrategie 2025 eine wesentliche Rolle spielen werde. Die Thermenregion Wienerwald soll zum führenden Erlebnisraum für Genuss, Kultur und Natur im Umfeld der Großstadt Wien ausgebaut werden.

Frischer Wind im Wienerwald

Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (VP) zeigt sich über den Neuzugang erfreut: „Mit der Übergabe an den erfahrenen Touristiker Christoph Vielhaber kommt frischer Wind in den Wienerwald, die dynamische Weiterentwicklung der Destination ist somit gesichert.“

„Christoph Vielhaber verfügt über eine langjährige internationale Projekt-, Marketing- und Vertriebserfahrung, die er für Niederösterreichs zweitstärkste Tourismusdestination einsetzen möchte. Er wird offiziell ab 4. Juni die Agenden der Thermenregion Wienerwald als Geschäftsführer übernehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, so VP-Landtagsabgeordneter Christoph Kainz, Aufsichtsratsmitglied der Wienerwald Tourismus GmbH.