Erste Geburtstagskerze für die neue Rettungsstelle: Seit etwas mehr als einem Jahr ist das Rote Kreuz Leobersdorf nun in seinem neuen Stützpunkt neben Feuerwehr und Polizei in der Enzesfelder Straße beheimatet. 80 Ehrenamtliche und ein hauptamtlicher Rot-Kreuz-Mitarbeiter sind in Leobersdorf dort derzeit tätig.

Zufriedene Bilanz gezogen

Das Team hat sich mittlerweile gut eingelebt – und zieht zufrieden eine erste Bilanz. Dienststellen-Leiter Peter Neufeld: „2.700 Einsätze waren es 2017, die wir im Rettungs- und Ambulanzdienst oder als Krankentransport gefahren sind. Mehr als 90.000 Kilometer waren unsere zwei Rettungsfahrzeuge dabei Tag und Nacht unterwegs – mehr als zweimal rund um den Erdball also“. Das Einsatzgebiet beschränkt sich dabei nicht nur auf die Triestinggemeinde, erklärt Dienststellenleiter-Stellvertreter Ronald Bednar: „Da wir uns beim Roten Kreuz gegenseitig unterstützen, fahren wir im gesamten Bezirk Baden.“

Rund die Hälfte der Ehrenamtlichen in Leobersdorf – also knapp 40 – fahren aktiv im Rettungsdienst mit. Rot Kreuz-Dienststellenleiter Peter Neufeld: „Wir bemühen uns 365 Tage im Jahr, 24 Stunden lang, Tag und Nacht besetzt zu sein.

16.000 Dienststunden wurden geleistet

Zusammengezählt 16.000 Dienststunden wurden 2017 vom Roten Kreuz Leobersdorf geleistet – der Großteil davon ehrenamtlich. Verkehrsunfälle sind dabei immer weniger ein Einsatzgrund, so Bednar: „Es teilt sich auf in circa 50 Prozent Krankentransporte und 50 Prozent Rettungstransporte, hier allen voran interne Notfälle wie Kreislaufkollapse oder Herzinfarkte. Die Autos werden immer besser, Straßen immer sicherer und die Autofahrer immer vorsichtiger – Unfälle werden dadurch seltener, Gott sei Dank!“ Dafür gibt es auch vermehrt Arbeit neben dem Tagesgeschäft: Erste Hilfe- und Arbeitnehmerschutz-Kurse werden abgehalten, dazu kommt auch der Sanitätsdienst bei Veranstaltungen, etwa beim Brückenlauf.

Der nächste Infoabend für alle, die vielleicht schon bald selbst eine Sanitäterjacke anhaben möchten, findet am 16. Februar in der Bezirksstelle Berndorf und am 16. März im Rot Kreuz-Haus Leobersdorf statt – Beginn ist jeweils um 19 Uhr.