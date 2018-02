Zahlreiche Promis treffen sich heute ab 13 Uhr beim Gasthof Eichtbauer in Stuhleck (Kaltenbachstrasse bzw. Beschilderung P3 entlang bis Hinterleiten 1a, Alpengasthof Eichtbauer), wo um 13.30 Uhr die Startnummernausgabe über die Showbühne geht. Unter vielen anderen fix zugesagt haben Roberto Blanco, Katrina von den Waves, Ex Hot Chocolate Frontman Greg Bannis und Topmodel Werner Schreyer.

Auch Sonja Kirchberger wird sich die Bretteln anschnallen und an den Start gehen. Das hat sie dem in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) lebenden Veranstalter Kurt Faist versprochen. Erwartet wird auch Skilegende Hans Enn, ein Stammgast der Faist-Events. Mit dabei wird auch Vera Russwurm sein, deren Verein „komm und hilf mit Vera“ heuer mit dem Rennen unterstützt wird.

Mega-VIP-Party als Startschuss

Bereits beim Kick Off, der Mega-VIP-Party kürzlich bei Mega-Denzel in Wien, waren die SchauspielerIn Olivia Silhavy, Albert Fortell und Hubert Wolf, Carmen Kreuzer, Kerstin Lechner, Ex Tennisass Stefan Koubek, Skilegende David Zwilling, Kabarettist Christoph Fälbl, Staatssekretärin im Innenministerium Karoline Edtstadler, Kurt Elsasser, Gary Howard, Dave Kaufmann, die Dancing Stars Thomas Kraml und Danilo Campisi, Norbert Blecha, Michael Konsel, Martin Ferdiny und Kathi Stumpf mit dabei, die auch gerne heute mitfahren wollen, sofern sie nicht doch verhindert sind.

Start des Riesentorlaufs ist um 15 Uhr. Nach einem Durchgang wird feststehen, welcher Promi heuer den Kurs am schnellsten bewältigt hat.

Die Siegerehrung findet dann um 18.30 Uhr auf der Showbühne im Casino Baden statt, wo sich die Promis anschließend bei der „Aprés Ski Abendveranstaltung” amüsieren werden (- nur für geladene Gäste).