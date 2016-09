Bei Elektor Stöhr in Baden werden am Freitag, 30.09. am HD-TV-Info-Stand alle Ihre Fragen zur Antennen-TV-Umstellung beantwortet. Das Antennenfernsehen wird schärfer, viele TV-Sender in HD empfangen.

TV-Experten werden von 09:00 – 18:00 Uhr über den TV-Empfang via simpliTV, dem neuen Antennenfernsehen, die Installation von simpliTV und High Definition Fernsehen (HD-TV) informieren.

ORF „Niederösterreich heute“ und alle weiteren ORF TV-Programme sowie ATV, ServusTV und 3sat sind ab 27.10. nur noch in HD via simpliTV ohne Zusatzkosten zu sehen.

Elektro STÖHR Baden

Vöslauerstraße 96-98

2500 Baden

Tel.: 02252/802480

Mehr Infos zur HD-Umstellung via Antenne:

Gratis-Hotline: 0800 66 55 66

www.simpliTV.at/umsteigen

www.dvb-t.at

ORF-Teletextseite: 883