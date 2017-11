Die Raiffeisenbank Region Baden präsentierte am Samstag die vielleicht coolste Weinverkostung des Landes.

Diesmal verzauberte das Team rund um die Eventprofis Oliver Pusswald und Christian Weissenböck das Weingut Kaiserstein in Sooß. Gastgeber Daniel Waldner verkostete seine Top Weine, wie den Zweigelt Kristall 2015 (AWC Silber und NÖ Weinprämierung Gold). Dazu verwöhnte er mit ausgezeichneten Schmankerln vom hauseigenen Buffet.

Musikalisch waren feinste Disco- und Housebeats angesagt – supported by Radio Superfly. Special Guest DJ Wax verzückte mit ausgewählten Background Sounds bei der Verkostung, dann übernahm Chris Vega die Turntables und die vielen gutgelaunten Gäste feierten den Wein bis in die Morgenstunden. Fazit der Veranstalter: „Super war´s, machen wir wieder!“ Club Vino Fans dürfen sich also 2018 auf weitere spannende Events freuen.