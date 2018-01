Sonntagfrüh traute der Mesner seinen Augen nicht. Als er die Kirche öffnen wollte, sah er, dass das Haupttor aufgebrochen war. Innen bestätigten sich seine schlimmsten Befürchtungen - die Kirche bot ein Bild der Verwüstung. Der Boden war verdreckt und er sah, dass die Täter mit brachialer Gewalt vorgegangen waren. Drei Schlösser wurden so massiv zerstört, dass nur noch Teile davon übrig sind, ebenfalls fand er zwei Türen massiv beschädigt vor.

In Vorraum der Kirche zerstörten die Unbekannten den Opferstock und in der Kirche selbst wurde der kleine Wandtresor mit Gewalt aus der Wand gerissen. Den Tresor nahmen die Einbrecher gleich mit. Auch der große steinerne Opferstock wurde aufgebrochen. "Die gesamte Kirche glich einem Schlachtfeld, alles wurde durchwühlt und auf den Kopf gestellt", ärgert sich auch Verwalter Marco Krojer, der sich bei Polizei und Kripo bedankt, die wenige Minuten nach der Alarmierung da waren, um den Fall aufzunehmen.

Gestohlen wurden nur etwa 200 Euro, weit größer ist jedoch der Sachschaden, der sich auf mindestens 1.500 Euro beläuft. Das einzig Positive sei, wenn man das so behaupten kann, dass keine Sakralgegenstände beschädigt oder gestohlen worden sind.

Ermittlungen laufen

Die Täter haben vor ihrem Einbruch übrigens den bei der Straßenlaterne angebrachten und auf die Kirche gerichteten Scheinwerfer außer Kraft gesetzt, indem sie an der Laterne die Sicherungen entfernt hatten.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Bevölkerung wird ersucht, bei sachdienlichen Hinweise die Polizeiinspektion Baden zu informieren: Telefon: 059133 3300-100 bzw. E-Mail PI-N-Baden@polizei.gv.at

Das Pfarrteam hofft, dass die Täter erwischt werden. Alle Pfarren in der Umgebung wurden jedenfalls vorsorglich gewarnt. Die Empörung ist auch deswegen groß, da bei vielen Kirchenbesuchern in Sooß nun Verunsicherung herrscht. So haben für die nächste monatliche 24-Stunden-Anbetung, an der 24 Leute angemeldet waren, um jeweils eine Stunde in der Kirche zu beten, viele mittlerweile wieder abgesagt, da sie Angst haben, vor allem in der Nacht alleine in der Kirche zu sitzen.