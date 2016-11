Ein Hausbesitzer entdeckte vorige Woche einen Zuchtfasan und rettete so sein Leben. Es war, offensichtlich extrem verwirrt, gegen eine Fensterscheibe geflogen. Der Sooßer rief einen Bekannten zu Hilfe, der das Tier umgehend in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf brachte.

Bei seiner Einlieferung zeigte sich der Fasan sehr verstört, hatte seinen Schnabel weit geöffnet und schnappte hilflos nach Luft. Rasch stellten die Tierschützer fest, dass eine sogenannte Schnabelklemme schuld am Zustand des Tieres war. Ohne fremde Hilfe wäre das Fasanweibchen qualvoll verendet.

Derartige Klemmen werden in der Fasanzucht eingesetzt, damit sich die Vögel, die in den meisten Fällen auf engstem Raum gehalten werden, nicht gegenseitig verletzen. Dadurch können die Fasane ihre Schnäbel nicht mehr schließen. „Leider ist diese brutale Methode in Österreich in der Fasanhaltung erlaubt“, informiert WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic. „Die Tiere werden in Volieren zusammengepfercht und ihr ganzes Leben so gehalten, müssen auch so fressen“, so Petrovic. Die gezüchteten Fasane seien bei Treibjagden begehrt. Petrovic: „Der Verdacht liegt nahe, dass das Fasanweibchen nur knapp seinem Schicksal als Beute für eine betuchte Jagdgesellschaft entronnen ist.“

100.000 Fasane jährlich zur Jagd ausgesetzt

Laut WTV werden in Österreich mehr als 100.000 Fasane jährlich zur Jagd ausgesetzt. Für Petrovic sei das gefundene Tier Beweis dafür, dass es „keine Kontrollen bei der Einhaltung von Gesetzen gibt.“ Das Sonderrecht der Jäger sei anachronistisch, findet Petrovic, die die Landesjagd-Verantwortlichen auffordert, „Tierquälereien wie Schnabelsperren für gezüchtete Vögel, die nur als lebende Zielscheiben dienen, nicht länger zu verteidigen“.

Bezirksjägermeister Johann Graf erklärt, dass das Auswildern von Wild „unter bestimmten strengen gesetzlichen Bedingungen möglich“ sei. Er stellt allerdings klar: „Das Aussetzen vor der Jagd ist nicht legal und hat mit fairer Jagd nichts zu tun.“ In den vier Jahren als Bezirksjägermeister sei „noch nie von einem Revier ein Antrag auf Aussetzen von Fasanen bei der Behörde gestellt“ worden.

Er erinnere die Jägerschaft bei diversen Veranstaltungen, sich von solchen „Jagden“ zu distanzieren. Graf: „Wir Jäger haben die Möglichkeit den natürlichen Wildstand zu hegen und bejagen und damit sollen wir als faire Jäger in der Öffentlichkeit auftreten. Jede Art von Schnabelmanipulation finde ich abstoßend und in keiner Weise als artgerechte Tierhaltung.“ Graf bittet, solche Vergehen „sofort bei der zuständigen Behörde“ anzuzeigen.