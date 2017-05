Der Vöslauer Krister Stummvoll betreibt seit September 2016 in Gainfarn das Tierzubehörgeschäft „Streicheleinheit“, das er nach einer Idee seiner Gattin gegründet hat. Das Geschäft ist gut angelaufen. Nun möchte er mit einer Sozialaktion einkommensschwachen Personen im Bezirk helfen.

Dank seiner Kunden, die zahlreich ihr Wechselgeld spendeten, ist ihm mit einer zusätzlichen großzügigen Unterstützung von „HappyDog“ und „HappyCat“ gelungen, eine Menge an Trockenfutter für Hunde und Trocken-, Nassfutter für Katzen bereitzustellen.

Dieses stellt er nun Menschen, die es brauchen, kostenlos zur Verfügung. Rund 360 Kilogramm Hunde- und 200 Kilo Katzenfutter stehen bereit. Solange der Vorrat reicht, können einkommensschwache Hunde- und Katzenbesitzer zu ihm ins Geschäft kommen und sich eine Wochenration für ihre geliebten Vierbeiner abzuholen – unter Vorlage eines entsprechenden Einkommensnachweises oder einer Sozialmarkt-Einkaufskarte. Das Feedback auf seine Sozialaktion auf Facebook ist „extrem gut“, freut sich Stummvoll. „Es braucht sich keiner zu schämen vorbeizukommen, es kann uns alle einmal treffen in eine Notlage zu kommen und dann wäre jeder froh, eine kleine Unterstützung zu bekommen.“

Stummvoll bietet in seinem Laden für Tierliebhaber Waren an, die es sonst nicht gibt. So lässt er selbst designte Halstücher produzieren sowie Leder-Leinen-Futterstationen in Eigenkreation „alles in Österreich gefertigt“, wie er betont.