Es gehe um die Gesundheit der aktuell elf Schwestern. Auch eine zentrale Pellets-Heizung sei vorgesehen, sagte Architekt Friedrich Pühringer.

Die Innensanierung soll bis zum Frühjahr 2017 abgeschlossen sein. Die Karmelitinnen seien auf Spenden angewiesen, betonte die Priorin bei einem Medientermin in Mayerling. Den Konvent bezeichnete sie als lebendig und jung. Die Schwestern würden für alle unglücklichen Menschen beten.

Pühringer zufolge stammen Leitungen in dem Kloster zum Teil noch aus dem Jahr 1889. Sie müssten ausgetauscht werden. Weiters sollen alle Wohnräume (Zellen) der Schwestern auch Waschbecken mit Warm- und Kaltwasser erhalten. Gänge und Räume müssten beheizt werden, "damit sie trocken werden".

"Man tritt hier ein und bleibt für immer hier"

Es gebe Geld des Fördervereins, erläuterte Schwester Regina. Auch beim Land NÖ wolle man "anklopfen". Um eine Förderung für die Heizung sei bereits angesucht worden, ergänzte Pühringer.

"Die Ordensberufung ist für mich das Geschenk meines Lebens", sagte die Priorin. "Man tritt hier ein und bleibt für immer hier. Wir leben sehr einfach."

Nach dem Tod von Thronfolger Rudolf und von Mary Vetsera am 30. Jänner 1889 hatte Franz Joseph das Jagdschloss Mayerling noch im selben Jahr, am damaligen 9. Oktober, in ein Kloster umwandeln lassen, in dem seitdem Karmelitinnen leben. Der Mythos Mayerling zieht nach wie vor Besucher aus aller Welt an. Am 21. November (19.00 Uhr) findet in der Kirche des Klosters das Stifter-Requiem zum 100. Todestag des Kaisers statt.

Schon 2014 war aus Anlass des 125-Jahr-Jubiläums des Karmel der Außenbereich neu gestaltet worden. Ebenfalls nach den Plänen Pühringers wurden ein neues Besucherzentrum mit Ausstellungsbereich, Shop und Foyer, eine Kerzenkapelle sowie ein neuer Parkplatz errichtet. Auch die Schauräume selbst wurden saniert. Die damaligen Investitionskosten betrugen 1,5 Millionen Euro.