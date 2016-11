In Baden bei Wien dreht wieder der Nachtwächter seine Runden. Basierend auf einer Jahrhunderte alten Tradition schlüpft der staatlich geprüfte Fremdenführer Thomas Kaplan mit Horn, Hellebarde und Laterne in die Rolle eines historischen, nächtlichen Sicherheitsorgans. Bis zum Jahresende gibt es vier Führungen, teilte das Rathaus am Freitag mit.

Kaplan hat humorige ebenso wie schaurige Geschichten aus der Badener Stadtgeschichte parat. Im Rahmen der Führungen durch die abendliche City erfolgt auch ein Aufstieg zur alten Türmer-Stube der Stadtpfarrkirche. Den Abschluss bildet ein gemeinsames deftiges Nachtwächtermahl mit einem Glas Badener "Lumpentürl" in mittelalterlichem Ambiente.

Infos:

Nachtwächterführung in Baden bei Wien, kommende Termine: 16. und 30. November, 14. und 28. Dezember, jeweils 19.00 bis 21.00 Uhr, Tickets zum Preis von 18 Euro, Nachtwächtermahl und Weinkostprobe inkludiert, bei der Tourist Information Baden)