Neue Zeiten sollen in der kommenden Saison im altehrwürdigen Thermalstrandbad anbrechen. Anstatt der bisherigen Karten und persönlichen Einlasskontrollen wird ein vollautomatisches Kassensystem mit Drehkreuzen und Chipkarten installiert. Das soll vor allem Dauerkartenbesitzern lästige Wartenzeiten ersparen.

Drehkreuz speziell für Saisonkartenbesitzer

Bislang waren auch sie gezwungen, bei gutem Besuch im Bad länger am Eingang anzustehen, bis sie vorgelassen wurden. Künftig soll es drei Drehkreuze in der Eingangshalle geben, eines davon speziell für die Saisonkartenbesitzer – in der heurigen Saison immerhin 3.483 – die dann auch an längeren Warteschlangen vorbeigehen können.

Einfache Eintrittskarten sind weiterhin an der Kasse zu kaufen. „Natürlich steht die Registrierkassenpflicht hinter diesem Schritt“, begründet Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne). Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) sagt: „Die Abwicklung wird aber auch wesentlich einfacher und rascher möglich sein.“ Ein Ausbau gemäß neuer Zutrittstechnologien sei ebenfalls möglich.

Sanierungen geplant

Die Schäden an einer der sechs besonders stark betroffenen Kabanen, die vor der Saison 2017 von Grund auf saniert werden. | privat

Aber auch die Schwefelwasserleitung im Bad muss 2017 erneuert werden. Saniert werden weiters Sanitäranlagen und die Kabanen Nr. 301 bis 306, an denen der Zahn der Zeit besonders genagt hat. Alleine für diese sechs Kabanen belaufen sich die Kosten – auch aufgrund der Vorgaben des Denkmalschutzes – auf 45.000 Euro. „Sie sind besonders schlimm betroffen. Wir müssen sie praktisch vollständig neu aufbauen“, erklärt Altbürgermeister Kurt Staska (VP), zuständiger Abteilungsleiter im Rathaus. Jährlich saniere die Stadt einige der insgesamt 327 Kabanen – je nach budgetären Möglichkeiten. „Aber nicht alle sind glücklicherweise so stark betroffen. Manchmal reicht es, sie neu zu streichen.“

Insgesamt sind für die Arbeiten im Strandbad 238.000 Euro budgetiert.