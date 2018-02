Ein Auffahrunfall an dem zwei Lkw und ein Pkw beteiligt sind sorgt derzeit (früher Mittwochnachmittag) noch auf der Südautobahn zwischen Leobersdorf (Bezirk Baden) und Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) für erhebliche Verkehrs-Behinderungen.

Zwischen Leobersdorf und Wöllersdorf übersah ein ungarischer Lkw-Sattelkraftfahrzeuglenker ein vor ihm auf der ersten Fahrstreifen fahrendes Mulden-Sattelkraftfahrzeug, das gerade verkehrsbedingt abbremste.

Der Lastwagenfahrer versuchte noch seitlich auszuweichen, prallte aber in Folge mit der rechten Fahrzeughälfte frontal in das Heck des beladenen Mulden-Lkws und touchierte beim Ausweichmanöver auch einen Pkw. Wie durch ein Wunder wurde niemand in den drei beteiligten Fahrzeugen verletzt.

„Gaffer“ laut Feuerwehr teilweise für Rückstau verantwortlich

Zunächst wurde beim Alarm an die FF Leobersdorf von einer bei dem Unfall eingeklemmten Person gesprochen, das ersteintreffende Fahrzeug konnte aber Entwarnung geben: Es war niemand in einem der Unfallfahrzeuge eingeklemmt.

Für die Bergung bzw. den Abtransport des aufgefahrenen und schwer beschädigten ungarischen Sattelkraftfahrzeugs wurde ein privates Abschleppunternehmen angefordert. Bis zum Eintreffen führte die Feuerwehr Sicherungs- und Vorbereitungsarbeiten an den beiden Unfall-Lkws durch. Der Verkehr kann in diesem Bereich nur über den 3ten Fahrstreifen vorbeigeführt werden.

Es bildete sich ein Rückstau bis auf Höhe Kottingbrunn, der laut Feuerwehr „auch von unzähligen „Gaffern“ die ihre Fahrzeuge beim Vorbeifahren extrem verlangsamen um einen Blick auf die Unfallfahrzeuge zu erhaschen“ verursacht wurde.

Noch während des Einsatzes bekam die FF Leobersdorf über Funk einige Kilometer weiter vor Wöllersdorf in Richtung Süden eine weitere Unfall-Meldung herein. Hier war ein Fahrzeuglenker von der Fahrbahn abgekommen und war im Grünstreifen gelandet. Das Unfallfahrzeug konnte nach der Bergung durch die Feuerwehr die Fahrt fortsetzen.

Die Aufräumarbeiten beim Lkw-Auffahrunfall sind laut Feuerwehr derzeit (14.00 Uhr) noch im Gange.