Am Laufsteg erwarten die Besucherinnen am Mittwoch die aktuellen Trends der Spitzenwäsche. Alles, was neu ist an Form, Farbe und Funktion wird von professionellen Modells präsentiert. Neben modischer Qualitätswäsche können die Gäste sich auch an einer eine Schmuckkollektion erfreuen.

Geschäftsinhaberin Claudia Fleimisch freut sich über ein interessantes Rahmenprogramm: "Musikalisch begleitet führen wir Sie bei Sekt und Brötchen durch den Abend. Am Schminktisch erfahren Sie die neuesten Tipps und Tricks und lassen sich dabei gleichzeitig verwöhnen. Das alles im exklusiven Rahmen nach Geschäftsschluss und wie gesagt: Ladies only. Wobei, eine Ausnahme machen wir diesmal schon: Roman wird den Laufsteg wieder erhitzen! Also: schnappen Sie sich Ihre Freundin und genießen Sie einen schönen Abend. Wir freuen uns auf Sie!"

Das Motto von Fleimisch lautet "Wir lieben Wäsche". Das Familienunternehmen hat sich seit dem Jahr 1991 dem Handel mit Qualitätswäsche für die ganze Familie - und vor allem - dem Wohl seiner Kunden verschrieben. Claudia Fleimisch: "Unsere langjährigen Kunden bestätigen immer wieder aufs Neue, wie wichtig kompetente Beratung ist."

Thema "Ladies Only Modenschau"

Wann? 29. November 2017 ab 18:30 Uhr

Wo? Schulstraße 1, 2524 Teesdorf

Info? https://www.waesche-fleimisch.at/