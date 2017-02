Wie sich die Gemeinde Teesdorf in den letzten 650 Jahren entwickelt hat, wurde eindrucksvoll in einer am Freitag präsentierten Chronik dokumentiert. Die Kultur-und Museumsbeauftragte Angelika Mauersich hat mit Unterstützung der Gemeindemitarbeiterinnen und zahlreicher Vereine die Geschichte der Gemeinde penibel dokumentiert.

Chronik von 1977 diente als Grundlage

Als Grundlage dazu diente ihr die Teesdorfer Urchronik, die 1977 von Bruno Seitz erstellt wurde. Es galt diese zu überarbeiten sowie die letzten 40 Jahre der Gemeinde neu aufzuarbeiten. Auf über 200 Seiten sind auch 175 Fotos, die von Erwin Skarics zur Verfügung gestellt wurden, veröffentlicht. „Ich danke Angelika Mauersich sowie unseren Gemeindemitarbeiterinnen und auch allen Vereinen für die Unterstützung“, sagte Bürgermeister Hans Trink (SPÖ). „Diese unbezahlbare Arbeit ermöglicht es, die Geschichte unserer liebens- und lebenswerten Gemeinde zu dokumentieren.“

„Ich möchte mich vor allem bei den vielen Menschen bedanken, die mir Informationen und Material zur Verfügung gestellt haben, sowie über die vielen Gespräche, in denen ich wichtige Informationen über die Geschichte unseres Heimatortes sammeln konnte“, sagte Mauersich.

Die Chronik kann um 17 Euro am Gemeindeamt erworben werden. Bei der feierlichen Präsentation kamen auch der 3. Landtagspräsident Franz Gartner, der Günselsdorfer Bürgermeister Alfred Artmäuer (beide SPÖ) und Tattendorfs Vizebürgermeister Franz Knötzl.