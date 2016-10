Traiskirchen

SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler machte seine Ankündigung bei der Weihnachtsfeier der Gemeindebediensteten wahr und wird nun regelmäßig, sofern es die Zeit zulässt, einen Tag lang die Arbeitsrealität der Rathaus-Kollegen in den Außenstellen der Stadtgemeinde kennenlernen. Zu Beginn war er mit Bauhofkollegen auf der Mistkübeltour unterwegs.

Über 300 öffentliche Mistkübel und noch viele weitere Mülltransporte gehören in diesem Bereich bewerkstelligt. Mehr als drei Pritschen voll haben Babler und Kollegen an dem Tag fachgerecht entsorgt.

„Auf die Kinderbetreuung freue ich mich schon“

Diese Woche folgt ein Tag als Betreuer im Kindergarten und die Woche darauf hilft der Bürgermeister bei der Kläranlage mit. Weitere geplante Stationen von Bablers Mitarbeitstagen sind in der Stadtbücherei, in der Gebäude-Reinigung und in der Altenbetreuung. „Auf die Kinderbetreuung freue ich mich schon, das wird bestimmt nicht unanstrengend“, glaubt Babler.

Babler über seine Beweggründe zu der Initiative: „Als Bürgermeister ist es mir wichtig, dass ich nicht nur das Rathaus gut kenne, sondern auch die Arbeit der Kollegen draußen im Detail kennenlerne. So erfahre ich am besten, wo der Schuh drückt und was wir gemeinsam noch besser machen können.“

Eines könne er nach Absolvierung des ersten Tages schon sagen, schreibt er auf seiner Facebook-Seite: Ganz großer Respekt, was da Tag von meinen Kolleginnen und Kollegen für unsere Stadt geleistet wird.“