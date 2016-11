Traiskirchen

Traiskirchens SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler gab am Sonntag bekannt, dass er zukünftig nicht mehr für eine Kandidatur auf der Landtagsliste zur Verfügung steht. Und das, obwohl er bei den letzten Landtagswahlen 2013 als drittgereihter Stadtrat mit über 1.400 Stimmen „zum absoluten SP-Vorzugsstimmenkaiser des Bezirks gekrönt wurde“.

Babler war damit klare Nummer eins auf der Badener Bezirksliste und erzielte das insgesamt fünftbeste Ergebnis aller 315 Bezirkskandidaten niederösterreichweit. Doch diesmal verzichte er auf eine Kandidatur und wolle sich voll auf die Arbeit in der Stadt konzentrieren.

Neben seinem Bürgermeisterjob ist er auch in den Vorständen des Wasserleitungsverbandes und des Gemeindebundes aktiv. Babler: „Mit all meinen Tätigkeiten trage ich eine Menge an Verantwortung.“ Großes Anliegen sei ihm aber die Zukunft der Sozialdemokratie. Hier werde er sich weiterhin „als Impulsgeber einbringen und an der Reformierung und Erneuerung der SPÖ mitarbeiten.“