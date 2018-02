Heuer waren es ganz besondere, feiert die Faschingsgilde Traiskirchen mit ihrer Präsidentin Regina Mayerhofer doch schließlich auch das 40-Jahr-Jubiläum. Zusätzlich wurde Traiskirchen heuer ja zur Landesnarrenhauptstadt ernannt – eine ganz besondere Ehre.

Das Programm der Narrensitzung war wieder ein bunt durchmischtes, abwechslungsreiches und kurzweiliges. In drei Teilen wurde den Zuschauern Heiteres dargeboten, dabei blieb wohl kein Auge trocken.

Bevor die Darstellerinnen und Darsteller jedoch ihr Bestes gaben, nutzte Präsidentin Regina Mayerhofer die Gelegenheit, um all jenen zu danken, die sich zuletzt für sämtliche Faschingsaktivitäten engagiert hatten. „Vielen Dank an alle, die mich mit so viel Einsatz begleiten“, so die Chefin der Faschingsgilde zu ihren Helferinnen und Helfern.

Lobende Worte gab es auch von einem besonderen Ehrengast: Der Landespräsident des Bunds Österreichischer Faschingsgilden, Alfred Kamleitner, war ebenso gekommen, nahm einige Ehrungen vor und meinte in Richtung von Regina Mayerhofer und ihrer gesamten Truppe: „Bitte macht weiter so! Ich bin stolz auf Euch!“ Regina Mayerhofer erklärte zuvor noch, dass man dem Faschingsgilden-Motto auch heuer die Treue halte, das da lautet: „Hilfsbereit durch Fröhlichkeit“. Die Gilde unterstützt auch diesmal den „Guten Laden“, aber auch die „Harley Davidson Charity-Tour“.

Auftritt von „Kiss“ als Highlight

Ganz ohne Worte kamen später Irene Wolf und Gertrude Baumschlager in ihrem Stück „Damen im Zug“ aus. Sehr wohl gesprochen wurde wiederum bei Angele Albrecht und Martin Niedermayer, die sich in ihrem Stück um eine Parkbank stritten. Auch Präsidentin Regina Mayerhofer betrat mehrmals die Bühne, um als Akteurin aufzutreten. In „Aus dem Leben gegriffen“ erzählte sie etwa von der schwierigen Suche nach einem Partner – und ob sie schließlich tatsächlich jemanden gefunden habe...

Als Highlight kann wohl der mehr als gelungene Auftritt von „Kiss“ bezeichnet werden, wobei Lisa Stepanek mit einer Live-Gesangeinlage für besonders viel Applaus sorgte. Aber auch die Best Of-Darbietung von „Rotkäppchen“ schaffte es, besonders viel Eindruck beim Publikum zu hinterlassen. Karin Denk, Mehmet Günes, Martin Niedermayer, Angele Albrecht, Irene Wolf und Rudolf Brantner bekamen für ihre Leistung viel Beifall von den zahlreich erschienen Gästen.

Durch das Programm führte übrigens Michaela Thaler, mit ihrem spontanen Witz hatte sie die Besucher gleich von Anfang an auf ihrer Seite. Die verantwortliche Leitung für das Programm hatte Lisa Stepanek inne.

