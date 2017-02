Der seit Juli geschlossene Sauna-Betrieb „Smooth“ in der Badgasse ist seit 1. Februar wieder offen. Die Stadtgemeinde konnte neue Betreiber gewinnen und bietet somit ab sofort wieder in Traiskirchen Sauna, Bar und Restaurantbetrieb an einem Ort an.

Für viele erfülle sich laut SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler damit ein Traum. „Die positive Resonanz, die mich von vielen Junggebliebenen vor allem im Internet erreicht hat, waren überwältigend. Wir starten mit dem Smooth neu durch“, freut sich der Stadtchef.

"Frisch überholter Wellnesstempel"

Neben dem Bar- und Restaurantbetrieb ist das Smooth ein Treffpunkt für Saunafans. „Uns war wichtig, die Traiskirchner Sauna mit ihrem ausgezeichneten Ruf wieder anzubieten. Damit verfügen wir über einen modernen und frisch überholten Wellnesstempel mitten in der Stadt“, so Babler.

Für Wirbel hatte im Herbst eine im Gemeinderat mehrheitlich beschlossene Investitionsablöse für den Vorpächter in Höhe von 250.000 Euro gesorgt. FPÖ und ÖVP hatten das heftig kritisiert. Stadtchef Babler konterte aber, dass eine Bedingung für die Vergabe die Übernahme der Investitionsablöse sei, die der künftige Pächter zahlen müsse.

Von Mittwoch bis Sonntag geöffnet

Der Stadt würden daher keine Kosten entstehen, so der Bürgermeister. Das bestätigt nun Wirtschaftsstadträtin Manuela Rommer-Sauerzapf (SP). Nachdem nun der neue Pächter die Ablöse zur Gänze an die Stadt bezahlt habe, meint sie in Richtung FPÖ:

„Das permanente Produzieren von negativen Schlagzeilen jenseits von Fakten kann man einfach nur als stadtschädigend bezeichnen, wir arbeiten im Sinne unserer Bürger und es ist selbstverständlich, dies auch wirtschaftlich korrekt abzuwickeln.“

Das neue „Smooth2“ hat Mittwoch bis Sonntag geöffnet.