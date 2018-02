Die Politik begleitet Franz Gartner schon sein ganzes Leben. Der heute 68-Jährige bekleidet aktuell noch zahlreiche politische Funktionen. Mitglied des NÖ Landtages war er ab dem Jahr 2003, im Jahr 2013 wurde er Dritter Präsident dieses Gremiums. 1980 startete er seine Karriere in der Gemeindepolitik – zunächst als Mandatar in Alland, später in Traiskirchen. 1995 wurde er Stadtrat für Umwelt und Bauwesen, 2001 stieg er zum Vizebürgermeister von Traiskirchen auf – ein Amt, das er bis heute noch inne hat.

Den Einstieg in die Politik habe er nie bereut, so Gartner im Gespräch mit NÖN Baden-Redaktionsleiter Andreas Fussi und Stellvertreter Philipp Grabner. Besonders wohl habe er sich in der Rolle des Präsidenten gefühlt, denn das Überparteiliche habe ihm schon immer sehr gelegen, so Gartner. Vizebürgermeister wolle er bis 2020 bleiben, was dann geschieht, würden Gesundheit und die Gremien entscheiden. Künftig werde er in der wiedergewonnenen Freizeit Ski fahren, in die Natur gehen und ausgiebig frühstücken – auch wenn sein Terminkalender nach wie vor sehr voll sei.

Wie viele Ordnungsrufe musste Gartner in seiner fünfjährigen Amtszeit als Präsident verteilen? Wie war sein Verhältnis zu den Landeschefs Pröll und Mikl-Leitner? Und wie beurteilt er die Performance von SPÖ NÖ-Vorsitzendem Franz Schnabl und dessen Wahlkampf? Das und mehr ab Dienstag in der Badener NÖN, auch als E-Paper!